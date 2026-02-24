Аутсайдер УПЛ не хоче випробовувати долю
Полтава шукає запасний стадіон
близько 1 години тому
Сергій Іващенко / Фото - СК Полтава
Президент СК Полтава Сергій Іващенко повідомив, що матч 18 туру УПЛ прои Кудрівки не буде зіграно в Кропивницькому через проблеми з полем на місцевому стадіоні. Його слова наводить «УФ».
У Кропивницькому грати з Кудрівкою ми точно не будемо. Зараз вивчаємо варіанти, скоро буде конкретика, - відповів Іващенко.
Матч СК Полтава - Кудрівка закриватиме програму 18 туру. Стартовий свисток має пролунати о 13:00.