Павло Василенко

Сьогодні було скасовано матч 17-го туру УПЛ Олександрія – Оболонь. Таке рішення прийняв арбітр зустрічі Володимир Новохатній, так як поле не було підготовлено до гри.

Директор «містян» Дмитро Кітаєв в ефірі УПЛ ТБ розповів подробиці ситуація, яка призвела до зриву матчу.

«Хочу принести вибачення фанатам, які довго чекали цей матч. За останній тиждень у нас випали аномальні опади. У нас були морози – сьогодні -15, вчора – 20. Відповідно, після того, як з поля прибрали сніг, і морози під плівкою прихватили верхній шар газону. Ми вважаємо, що це форс-мажорні обставини. Ми поле готували, воно нормальне. Ми проходились уже з делегатом і з головним арбітром, тренерським штабом. В деяких місцях воно вже відтаяло, протикається, в деяких є підмерзлість, яка не дозволяє проткнутись глибше, ніж на 5 сантиметрів. Ми розмовляли з нашою командою, наші футболісти виходили, вони абсолютно були готові грати. Чув, що в минулому чи позаминулому році грали і на гірших полях, але тут дві сторони приймають рішення. Наша команда виявила бажання, інша команда категорично відмовилась. Тепер це буде вирішуватись в Палаті з вирішення спорів. Стадіон готувався, підігрів був увімкнений, було задіяно дуже багато техніки, людей, сил витрачено, але, на жаль, не завжди можна справитись з такими аномальними морозами».

Після 16 турів Олександрія має 11 залікових пунктів у активі та посідає передостанній, 15 щабель. Оболонь з 17 очками розмістилась на 12 місці.