Захисник Зорі Ігор Пердута в ефірі УПЛ ТБ підсумував матч 17-го туру української Прем'єр-ліги проти Кудрівки, який завершився нічиєю 2:2. За його словами, відчуття домінування луганської команди справді було помітним як для глядачів, так і для самих футболістів, однак утримати позитивний результат не вдалося.

Думаю, всі бачили і так відчувалося на полі хвилин 70. А потім, напевно, ми повірили, що ми вже виграли, і 20 хвилин дуже важких було. Якби не пропустили один гол, було б легше, а так вони вже пішли в навалу, за рахунок цього постійного тиску і забили.

Наші помилки, не потрібно було якось розслаблятися, може, не знаю, як правильно сказати, тому що гра триває 90 хвилин, і ми наступаємо на ті самі граблі. Так виходить, треба міняти цю тенденцію. Наче і говоримо, спілкуємося, але якось все одно відпустили виграшну гру.