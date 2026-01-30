Аутсайдер УПЛ підпише двох гравців з Першої ліги
Джерело повідомило деталі
близько 1 години тому
Валерій Сад. Фото - ФК Інгулець
За інформацією ТаТоТаке, керівництво СК Полтава досягнуло угоди з Інгульцем щодо трансферів двох досвідчених гравців. Йдеться про півзахисників – 27-річного Валерія Сада та 29-річного Олександра Пятова.
Очікується, що найближчим часом обидва футболісти підпишуть з полтавським клубом контракти терміном на півтора роки.
У поточному сезоні СК Полтава перебуває на останньому, 16-му місці турнірної таблиці Української Прем'єр-ліги, маючи у своєму активі дев’ять балів після 16 зіграних матчів.
Поділитись