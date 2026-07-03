Олександр Сукманський

На стадіоні Dallas Stadium відбудеться матч 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026, у якому збірні Австралії та Єгипту поборються за свою першу в історії перемогу в плейоф мундіалю. Початок гри призначено на 21:00 3-го липня.

Дивіться Чемпіонат світу FIFA на MEGOGO

Літо буває різне — пляжне, спекотне, відпускне. Але це — літо великої гри! Світове футбольне змагання — подія, яку вболівальники чекали 4 роки. Приєднуйся до головної події літа з букмекерським брендом GGBET!

Австралія вийшла до плейоф з другого місця групи D. У заключному турі групового етапу команда Тоні Поповича зіграла внічию 0:0 з Парагваєм, що дозволило їй продовжити боротьбу за трофей. Для австралійців це буде лише третій матч на стадії плейоф чемпіонатів світу. Два попередні завершилися поразками від майбутніх чемпіонів у 2006 та 2022 роках.

На нинішньому турнірі Австралія забила лише два м'ячі — це її найгірший показник на груповому етапі чемпіонату світу з 1974 року. При цьому команда не відзначалася у двох останніх матчах, однак пропустила лише двічі, продемонструвавши одну з найкращих оборон серед учасників групової стадії.

Єгипет гарантував собі вихід до плейоф ще до старту третього туру, але не зміг посісти перше місце в групі G. Після швидкого гола на п'ятій хвилині команда зіграла внічию 1:1 з Іраном.

Фараони вперше в історії вийшли до стадії плейоф після виступу на груповому етапі чемпіонату світу. Безпрограшна серія команди на турнірі становить три матчі (одна перемога та дві нічиї) і є найдовшою в історії її виступів на мундіалях. На груповому етапі єгиптяни забили п'ять м'ячів — стільки ж, скільки у семи попередніх матчах фінальних турнірів чемпіонату світу. Водночас останні результати команди Хоссама Хассана залишаються нестабільними — три перемоги, три нічиї та три поразки в дев'яти останніх зустрічах.

Суперники двічі зустрічалися між собою і здобули по одній перемозі. Водночас Австралія не програвала представникам Африки у двох попередніх матчах чемпіонатів світу, здобувши одну перемогу та один раз зігравши внічию.

Серед статистичних фактів варто відзначити, що лише у двох із дев'яти останніх матчів Австралії забивали обидві команди, а у чотирьох із шести останніх поєдинків чемпіонату світу австралійці залишали свої ворота недоторканими. Натомість в усіх п'яти останніх матчах Єгипту на мундіалях забивали обидві збірні. Крім того, п'ять із семи останніх стартових голів єгиптян у основний час були забиті до 20-ї хвилини.

З гравців варто відзначити Гаррі Суттара, який усі чотири свої останні голи за збірну забивав у переможних матчах, хоча востаннє відзначався ще у січні 2024 року. У складі Єгипту Трезеге має вже дві результативні дії на турнірі — гол і результативну передачу, а його м'яч став останнім у переможній зустрічі з Новою Зеландією.

Австралія не зможе розраховувати на Джейкоба Італьяно та Меттью Лекі, які вибули до кінця турніру. У складі Єгипту участь капітана Мохамеда Салаха залишається під питанням. Також проблеми зі здоров'ям мають Мохамед Абдельмонем і Ахмед Фатух, а Моханад Лашин пропустить матч через дискваліфікацію.

Хочеш максимум від події світового футбольного змагання — заходь на GGBET. Готові експреси на головні матчі дня, попередньо зібрані експертами бетбілдери на топ-зустрічі, одні з найкращих коефіцієнтів на ринку, ексклюзивні бонуси на час турнірів і швидкі виплати. На переможців чекає загальний призовий фонд 3 000 000 грн. Усе для літа великої гри!

Експерти GGBET оцінюють шанси команд у матчі Австралія — Єгипет так: коефіцієнт на перемогу австралійців — 3.63, на перемогу єгиптян — 2.42. Хто вийде сильнішим — обирай свій варіант на ggbet.ua. Все буде GG!

РЕКЛАМА

21+

ТОВ "ГГБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 23.08.2023 (рішення КРАІЛ від 08.08.2023 №128). Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 23.08.2023 (рішення КРАІЛ від 08.08.2023 №129).

Пропозиція діє з 10 червня 2026 року по 19 липня 2026 року включно на сайті ggbet.uа на території України (за винятком тимчасово окупованих територій, визначених рішенням РНБО, введеним у дію указом Президента України). Деталі на сайті ggbet.uа.

Під "3000000 грн призових" розуміється можливість взяти участь у розіграші загального призового фонду у розмірі 3000000 гривень, а під отриманням призу - його придбання гравцем за одну копійку з балансу його особистого кабінету.

Зазначені коефіцієнти взяті з сайту ggbet.ua є актуальними станом на 10:51 3.07.2026 та можуть змінюватися.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.