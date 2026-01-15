Павло Василенко

Мохамед Салах залишав поле після півфіналу Кубка африканських націй із, мабуть, найсумнішим виразом обличчя за всю кар’єру. Для зірки збірної Єгипту це міг бути один з останніх шансів здобути омріяний континентальний трофей, однак турнір завершився для нього болісно – і не лише через поразку.

Сенегал мінімально обіграв Єгипет з рахунком 0:1, але різниця в грі була разючою. Підсумкова статистика ударів – 12:2 на користь сенегальців, а єдиний удар єгиптян у площину воріт відбувся аж на 94-й хвилині. Така перевага повністю відображала хід матчу.

Особливої критики зазнав Мохамед Салах. Лідер «фараонів» провів один з найгірших матчів у своїй кар’єрі, встановивши неприємний особистий антирекорд. Уперше за весь час виступів на професійному рівні Салах жодного разу не торкнувся м’яча у штрафному майданчику суперника – факт, який красномовно говорить як про безпорадність атаки Єгипту, так і про повну ізоляцію його головної зірки.

За 90 хвилин гри Салах виграв лише 4 з 15 єдиноборств, 14 разів втрачав м’яч, не завдав жодного удару по воротах і віддав лише дев’ять точних передач. Така статистика стала справжнім шоком для вболівальників і експертів.

Салах і досі не має титулу чемпіона Африки, і з огляду на спад збірної Єгипту та стрімкий прогрес Сенегалу, Марокко, Алжиру й Нігерії, шансів здійснити цю мрію з кожним роком стає дедалі менше.