Австралія розписала мирову з Парагваєм і пройшла у плейоф ЧС-2026
Команди сильнішого не визначили
близько 3 годин томуПідписатися в
Фото: Getty Images
У рамках третього туру групи D чемпіонату світу-2026 зустрілися збірні Парагваю та Австралії.
Команди продемонстрували загалом рівний футбол, який завершився без забитих голів – 0:0.
Завдяки цьому результату австралійська збірна напряму вийшла до плейоф чемпіонату світу-2026 з другого місця, а Парагвай посів третю сходинку і поки що не кваліфікувався, але має суттєві шанси на вихід в 1/16 фіналу.
Чемпіонат світу-2026, 3-й тур
Група D
Парагвай – Австралія – 0:0
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