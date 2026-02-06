Англійський клуб Евертон має намір продовжити контракт з українським захисником Віталієм Миколенком, угода якого з командою діє до наступного літа, повідомляє The Athletic.

Для керівництва ірисок це рішення виглядає логічним із двох причин. По-перше, у складі поки що немає лівого захисника, здатного одразу замінити українця. По-друге, клуб не може дозволити собі втратити ключового гравця збірної України, який провів понад 100 матчів в АПЛ, без будь-якої компенсації.

Водночас ресурс ToffeeWeb прокоментував ситуацію з Миколенком, наголосивши на важливості його збереження в команді та впливі на стабільність оборони.

«Думки про цінність Миколенка для команди можуть розходитися: одні бачать у ньому обмеженого захисника, інші – опору оборони. Але всі ми повинні погодитися з одним: його відхід безкоштовно у червні був би катастрофою».

Раніше Евертон без Миколенка врятувався у грі з Брайтоном.