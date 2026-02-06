Тренер Евертона оцінив шанси Миколенка зіграти в найближчому турі АПЛ
Віталій відновився від пошкодження
близько 2 годин тому
Віталій Миколенко. /Фото: - Евертон
Головний тренер Евертона Девід Моєс повідомив, що захисник збірної України Віталій Миколенко буде доступний мерсисайдцям на матч 25 туру АПЛ проти Фулгема. Його слова наводить пресслужба клубу.
Миколенко повернувся до тренувань, тому він знову в складі команди. Він у хорошій формі і готовий до гри, - сказав Моєс.
В Англії оцінили наслідки для Евертона, якщо Миколенко залишить клуб безкоштовно.