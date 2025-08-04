Захисник Шахтаря Юхим Конопля в ефірі УПЛ ТБ прокоментував непросту перемогу в матчі стартового туру української Прем’єр-ліги проти Епіцентра (1:0). Футболіст оформив асист на Кауана Еліаса.

Асист – це чудово. Я, звісно, дуже радий, але настанова від тренера була – вийти та додати швидкості в атаці. Вважаю, що впорався, але міг ще, тому і не повністю задоволений собою.

Гра була трохи повільнішою, ніж ми очікували – мабуть, через те, що було дуже спекотно, гра о 3-й годині – це завжди важко. Фізично хлопцям було дуже важко – і нашим, і Епіцентру. І вони дуже добре впоралися також зі своєю задачею, не давали нам забити, були дуже чіпкі, і було дуже важко грати проти них сьогодні – тому їм також заслуга.

Ротація? У нас тільки за серпень 10 ігор, і ті самі 11 чоловік не зможуть просто зіграти. Тому ротація – це нормально. У нас 25 футболістів, і на кожній позиції конкуренція. Майже на кожній позиції ротація – це дуже добре для команди.

Рознос в роздягальні? Чесно, не знаю, тому що я був на полі. Думаю, що якщо й був якийсь рознос у роздягальні, то лише з ціллю замотивувати нас і підштовхнути видати ще більше, ніж ми показували в першому таймі.

У другому таймі нам було, вважаю, трошки легше, тому що команда гарно готова фізично – і якраз під кінець гри це і позначилося. Десь хтось не добіг – і ми змогли забити.