Вінгер Шахтаря Аліссон Сантана поділився емоціями після свого дубля та трьох асистів у матчі стартового раунду кваліфікації Ліги Європи проти Ільвеса (6:0). Слова гравця передає пресслужба клубу.

Безмежно радий насамперед за наш командний здобуток, що ми змогли здобути таку важливу звитягу з огляду на результативність та впевненість у власних силах. Дуже радий відзначитися забитими м’ячами й допомогти команді. Безумовно, пишаюся, що змогли витримати всі ті вказівки й настанови, які Містер надавав напередодні поєдинку. Упевнений, це точно піде нам на користь.

Як Туран мотивував перед матчем? Вважаю, це було насправді органічно, адже ми чітко дотримувалися вказівок та напрацювань, які запропонував Містер. Звісно, цілковито віддавалися грі, а наше бажання перемагати просто зашкалювало. Зараз, на мій погляд, найважливіше – зберегти цей темп і втримати його протягом усього сезону.

Це дуже важливий матч для мене, емоції просто зашкалюють. Важливо зберегти цей тонус і запал, щоб підтримувати таку результативність протягом усього сезону. Упевнений, ця гра надихне не лише мене, а й усіх партнерів по команді. Нам до снаги зробити так, аби це стало нашою закономірністю.

Кому присвячую голи? Своїй родині, матері, а також Педро Енріке, в якого завтра день народження. Усім їм присвячую перемогу й голи. Звісно, усій команді – за ті зусилля, яких ми доклали, граючи як єдиний злагоджений організм.

У матчі-відповіді сподіваюся забити два-три м’ячі, але не хочу мати жодних очікувань. Також хотілося б доповнити взяття воріт якісним асистом.