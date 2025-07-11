Півзахисник Шахтаря Педріньйо поділився думками щодо розгромної перемоги у матчі стартового раунду кваліфікації Ліги Європи проти Ільвеса (6:0). Слова гравця передає пресслужба клубу.

Безумовно, неймовірні емоції зашкалюють просто зараз. Навіть складно дібрати слів. Дуже пишаюся тим, яку ментальність проявила команда і бажання боротися за потрібний результат. Справді, віддавали всі сили до останніх хвилин, про що свідчать заключні взяття воріт.

Містер завжди включений у гру на всі 90 хвилин і сконцентрований на тому, що відбувається. І в роздягальні, і безпосередньо перед початком поєдинку він доніс нам основний меседж: ані 1:0, ані 2:0 ніколи не будуть для нас достатніми. Також він вимагає цілковитої інтенсивності й самовідданості, коли ми виходимо на поле. Вважаю, ми справді змогли виконати цей запит – не лише за рахунком, а й загалом за перебігом гри, а також за тим, наскільки нам вдалося нав’язати свій стиль опоненту.

Давно не забивав у єврокубках? Звісно, це дуже важливий момент для мене, приємно відзначитися в таку мить. Але насамперед завжди ставлю командні цілі на перше місце. Якщо мені не вдасться забити, але «Шахтар» здобуде перемогу, із задоволенням оберу саме такий розвиток подій. Водночас, безумовно, надзвичайно щасливий, що відзначився. Постійно намагаюся шукати свої моменти та використовувати їх максимально ефективно. Радію, що вдалося реалізувати ті нагоди, які виникали.

Перформанс Аліссона? Безмежно щасливий за нього. Він провів неймовірний поєдинок. Мабуть, у нас дійсно є якась хімія, взаємодія. Відколи ми виступали за одну команду в Бразилії, він став моїм близьким товаришем. Маємо певний рівень розуміння – як на футбольному полі, так і поза ним. Щиро радію за нього. Він – гравець високої якості, що це чудово й продемонстрував. Переконаний, це лише початок. На дистанції він зможе дати команді багато користі.

Що сказав Туран після матчу? Авжеж, він розпочав свою промову з привітання. Наголосив, наскільки складно забити шість голів в одному поєдинку. Відзначив наші старання, безмежно подякував за рівень самовіддачі й бажання, які ми продемонстрували на полі. Підняв настрій, який і так був на висоті.