Дешам: «Всі старання моїх гравців компенсував цей успіх»
Автор голу у ворота Марокко: «Зіграти два фінали поспіль – неймовірно»
Захисник збірної Франції прокоментував той факт, що команда битиметься з Аргентиною за титул
Тео Ернандес / Фото - FFF
Захисник збірної Франції Тео Ернандес поділився емоціями після свого голу в півфіналі чемпіонату світу-2022 проти Марокко (2:0). Слова футболіста передає L'Equipe.
Зіграти 2 фінали поспіль – це неймовірно. Ми виконали велику роботу, це було важко. Знаємо, що фінал проти Аргентини буде чудовим. Наполегливо працюватимемо, щоб перемогти.
Я багато думаю про брата Люку, сподіваюся, він приїде. Неймовірно, що я насолоджуватимуся цією подією з сім’єю, гравцями та тренером.
Раніше думкою з приводу гри поділився головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам.
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