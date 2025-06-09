Автор голу Іспанії: «Поразку від Португалії важко прийняти»
Уже без баскського нападника «Фурія роха» програла титул чемпіона ЛІги націй у серії пенальті
близько 5 годин тому
Автор голу збірної Іспанії Мікель Оярсабаль поділився емоціями від поразки у фіналі Ліги націй проти Португалії (2:2; 3:5 – пен.). Слова гравця передає пресслужба УЄФА.
Цей вечір був болючим, це важко прийняти, але з часом усі більше оцінять це досягнення. На мою думку, у другому таймі нам було важче створювати моменти – ми трохи втратили енергію через втому. Заміни покращили нашу гру, і я дуже пишаюся цією командою, адже ми боролися до кінця і знову були дуже близькими до трофею.
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Раніше думкою щодо гри поділився головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес. Також поразку своєї команди детально проаналізував наставник збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте.
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