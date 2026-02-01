Павло Василенко

Арсенал дав зелене світло трансферу Олександра Зінченка до Аякса. Український захисник максимально наблизився до переїзду в Амстердам і підпише контракт до кінця сезону після проходження медичного огляду.

Як повідомляє De Telegraaf, у четвер лондонський клуб погодив продаж 29-річного футболіста за суму понад 1,5 мільйона євро з можливим бонусом у разі виходу Аякса до Ліги чемпіонів. При цьому Арсенал візьме на себе майже повну виплату зарплати Зінченка до завершення його контракту 30 червня 2026 року.

Наразі сторони завершують оформлення документів. Раніше Арсенал узгодив усі формальності з Ноттінгем Форест, де українець виступав на правах оренди у першій половині сезону.

Спочатку Аякс планував оренду гравця, однак нідерландські правила щодо дозволів на роботу для футболістів не з ЄС змусили клуб обрати варіант повноцінного трансферу. Для отримання дозволу Зінченко мав би заробляти щонайменше 260 тисяч євро, що зробило оренду неможливою.

Переговори затягнулися через участь одразу трьох клубів, а також небажання Арсенала покривати значну частину зарплати гравця. Ситуація зрушила з місця лише після того, як Аякс поставив ультиматум і пригрозив переключитися на альтернативний варіант.

Агент футболіста Жорже Мендеш заздалегідь узгодив умови контракту з нідерландцями до літа 2026 року. Увесь цей час Зінченко тренувався в Лондоні з персональним тренером.

Відзначимо, що сьогодні Зінченко разом з керівництвом Аякса присутній на матчі 21 туру Ередивізі проти Ексельсіора.

У поточному сезоні українець провів за Ноттінгем Форест 10 матчів без результативних дій.