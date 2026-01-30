В Арсеналі не мають наміру покривати зарплату українського футболіста Олександра Зінченка, якщо він перейде в Аякс на умовах оренди. При цьому каноніри не пред'являли таких жорстких вимог до Ноттінгем Форест, де Зінченко провів першу половину сезону.

Зазначається, що сам гравець готовий погодитися на зниження зарплати, проте Арсеналу потрібні значні поступки. Керівництво Аякса, враховуючи близьке завершення трансферного вікна, не зможе довго чекати на рішення. Про це повідомив журналіст Майк Вервей.

«Це здавалося простіше простого, тому що Арсенал повністю покривав його зарплату, коли Зінченка було віддано в оренду в Ноттінгем Форест. Але тепер, коли гравець хоче залишити «Емірейтс», лондонці вимагають зниження зарплати. Зінченко готовий відмовитись від своєї зарплати, але Арсенал вимагає більшого. Обидві сторони, схоже, наразі зайняли жорстку позицію. Але оскільки трансферне вікно закривається у понеділок увечері, Аякс не хоче більше чекати».

Раніше повідомлялося, що Зінченко прибув до Амстердаму для медогляду перед трансфером в Аякс.