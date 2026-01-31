Зінченко пройшов медогляд в Аяксі
Угода близька до завершення
близько 1 години тому
Олександр Зінченко / Фото - УАФ
Ексфутболіст Ноттінгем Форест Олександр Зінченко поставив підпис під контрактом з Аяксом, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Гравець збірної України стане повноцінним гравцем амстердамського клубу, який виплатить Арсеналу 1.5 мільйона євро компенсації.
Угода буде розрахована до кінця сезону. Офіційно про все повинні оголосити сьогодні
Першу частину сезону 2025/26 Зінченко провів у складі Ноттінгем Форест. Він взяв участь у 10 матчах у всіх турнірах.
Арсенал зайняв жорстку позицію у перемовинах із Аяксом щодо Зінченка.