Про повернення українця повідомив журналіст Voetbal International Лентін Гудейк у соцмережі X. Разом із Циганковим до повноцінних тренувань долучився івуарійський нападник Сімон Адінгра. Обидва виконавці останнім часом перебували в лазареті команди.

Вінгер Віктор Циганков повернувся до тренувань у загальній групі Аякса після травми. Український футболіст готується до найближчого єврокубкового протистояння проти швейцарського Туна в межах четвертого туру Ліги конференцій.

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Нагадаємо, востаннє Віктор виходив на поле 25 жовтня у поєдинку чемпіонату Нідерландів проти Спарти (2:1). Українець розпочав зустріч у стартовому складі, але після першого тайму був замінений. Згодом стало відомо про його ушкодження, характер якого клуб вирішив не розголошувати.

Тепер повернення вінгера до загальної групи дає підстави сподіватися на його швидку появу в офіційних матчах.

Зустріч Аякса з Туном відбудеться у четвер, 26 листопада, на стадіоні «Йохан Кройф Арена». Початок гри о 19:45 за київським часом.

У нинішньому сезоні Циганков провів за амстердамців вісім матчів у всіх турнірах, забив один м'яч і віддав одну результативну передачу.

Контракт 29-річного українця з Аяксом розрахований до 30 червня 2029 року. Його трансферну вартість Transfermarkt оцінює у 15 мільйонів євро.