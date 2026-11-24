Від щирого серця хочу подякувати керівництву клубу Аякс, менеджменту та усьому тренерському штабу, особливо Йорді Кройффу, Сіму Де Йонгу та головному тренеру команди Мічелу Санчесу за унікальну можливість провести цілий тиждень на базі клубу, стати частиною його особливої ​​атмосфери та поринути у справжнє життя команди

Це був не просто тиждень тренувань та футболу – це безцінний досвід, нові враження, можливість побачити зсередини філософію клубу, його традиції, підготовку та організацію тренувального процесу, його особливу культуру, яка робить Аякс одним із найвідоміших футбольних клубів світу.

Дякую за гостинність, відкритість, увагу та можливість торкнутися до великої футбольної історії. Такі моменти мотивують рости, розвиватися, ставити перед собою нові цілі та рухатись вперед.