Шовковський провів тиждень у компанії Циганкова та Зінченка в Аяксі та пояснив, що там робив. Фото
Екстренер Динамо познайомився з Мічелом
Голишній тренер київського Динамо Олександр Шовковський пройшов тиждень стажування в розташуванні амстердамського Аякса, якого наразі тренує Мічел Санчес. Про це український фахівець повідомив у своєму Instagram.
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Від щирого серця хочу подякувати керівництву клубу Аякс, менеджменту та усьому тренерському штабу, особливо Йорді Кройффу, Сіму Де Йонгу та головному тренеру команди Мічелу Санчесу за унікальну можливість провести цілий тиждень на базі клубу, стати частиною його особливої атмосфери та поринути у справжнє життя команди
Це був не просто тиждень тренувань та футболу – це безцінний досвід, нові враження, можливість побачити зсередини філософію клубу, його традиції, підготовку та організацію тренувального процесу, його особливу культуру, яка робить Аякс одним із найвідоміших футбольних клубів світу.
Дякую за гостинність, відкритість, увагу та можливість торкнутися до великої футбольної історії. Такі моменти мотивують рости, розвиватися, ставити перед собою нові цілі та рухатись вперед.
Нагадаємо, за амстердамців виступає український вінгер Віктор Циганков. Також раніше стало відомо, що Аякс дозволив своєму колишньому футболісту Олександру Зінченку підтримувати форму після травми на своїй базі.
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