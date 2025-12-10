Павло Василенко

У матчі шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів Карабах на своєму полі приймав Аякс. Зустріч завершилася перемогою гостей з рахунком 4:2, яка стала для них першою у турнірі цього сезону.

У першому таймі команди обмінялися голами. У кінці гри Аякс забив три м’ячі і здобув три очки. До цього амстердамська команда зазнала п’ять поразок поспіль.

Український вінгер господарів Олексій Кащук вийшов на заміну на 70-й хвилині.

Наразі Карабах займає 21-е місце в турнірній таблиці Ліги чемпіонів, маючи у своєму активі сім очок. Аякс набрав три бали і піднявся на 33-у позицію.

Ліга чемпіонів, 6-й тур

Карабах – Аякс – 2:4

Голи: Дуран, 10, Матеус Сілва, 47 – Дольберг, 39, Глух, 79, 90, Гоеї, 83.