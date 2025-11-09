Аякс розглядає можливість повернення Овермарса
Раніше легендарний нідерландець залишив клуб зі скандалом
32 хвилини тому
Аякс розглядає можливість повернення Марка Овермарса на посаду технічного директора. Колишній гравець збірної Нідерландів зараз працює спортивним директором у Антверпені.
Після поразки від Галатасараю (0:3) у Лізі чемпіонів Джона Хейтінгу було звільнено з посади головного тренера Аякса, а слідом за ним технічний директор Алекс Кроос вирішив залишити свою посаду. Однак керівництво клубу попросило його залишитися ще деякий час, щоб допомогти знайти заміну.
Овермарс був директором з футбольних справ в Аяксі з липня 2012 року по лютий 2022 року. Він був змушений покинути клуб у лютому 2022 року через скандал, пов'язаний з надсиланням непристойних фотографій жінкам.
