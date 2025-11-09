Павло Василенко

Аякс розглядає можливість повернення Марка Овермарса на посаду технічного директора. Колишній гравець збірної Нідерландів зараз працює спортивним директором у Антверпені.

Після поразки від Галатасараю (0:3) у Лізі чемпіонів Джона Хейтінгу було звільнено з посади головного тренера Аякса, а слідом за ним технічний директор Алекс Кроос вирішив залишити свою посаду. Однак керівництво клубу попросило його залишитися ще деякий час, щоб допомогти знайти заміну.

Овермарс був директором з футбольних справ в Аяксі з липня 2012 року по лютий 2022 року. Він був змушений покинути клуб у лютому 2022 року через скандал, пов'язаний з надсиланням непристойних фотографій жінкам.