Кащук нагадав про себе в Карабаху перед Лігою чемпіонів. Відео
Ексгравець Шахтаря відзначився голом
близько 5 годин тому
Олексій Кащук / Фото - ФК Карабах
Український вінгер Карабаха Олексій Кащук допоміг Карабаху вийти переможцем в протистоянні з Сумгаїтом (4:2) в 12 турі Прем'єр-ліги.
Чемпіон Азербайджану провів генеральну репетицію перед матчем 5 туру Ліги чемпіонів проти Наполі (25 листопада).
Чемпіон світу U-20 в складі збірної України вийшов на 78-й хвилині і перед фінальним свистком встиг вразити ворота опонента після прострілу Джафаркулієва.
Для Олексія цей гол став першим у чемпіонаті.
Кащук в цьому сезоні відіграв за Карабах 17 матчів: 3 голи, 1 асист.
