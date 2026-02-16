Сергій Разумовський

Атлетік Більбао через свої офіційні соцмережі оприлюднив оновлення щодо стану травмованих футболістів команди. Зокрема повідомлено про вінгера Ніко Вільямса та опорного півзахисника Мікеля Хаурегісара.

Повідомляється, що Ніко Вільямс розпочав курс лікування у зовнішнього спеціаліста, який працюватиме з гравцем за індивідуальною програмою для подолання пубалгії. У клубі нагадують, що ця проблема має хронічний характер і пов’язана з паховою ділянкою, а всі попередні консервативні методи, які застосовувалися раніше, не дали потрібного ефекту, тож тепер обрано інший підхід.

Щодо Мікеля Хаурегісара, то він зазнав ушкодження в матчі проти Реал Овʼєдо, який завершився перемогою Атлетіка з рахунком 2:1. Додаткові медичні обстеження показали, що серйозних травм вдалося уникнути: лікарі виключили пошкодження як зв’язкового апарату, так і менісків.

Нагадаємо, перша серія баскського дербі у півфіналі Кубка Іспанії залишилася за Реал Сосьєдадом.