Павло Василенко

Скандально відомий італійський нападник Маріо Балотеллі нарешті знайшов новий клуб після пів року без футболу. 35-річний форвард, який переживає завершальний етап своєї кар’єри та давно не виступає на топ-рівні, вирішив зробити неочікуваний крок і вперше залишити європейський континент.

З моменту відходу з Дженоа минулого літа Балотеллі залишався без команди, але тепер його помітили в аеропорту Об’єднаних Арабських Еміратів. Саме туди італієць прибув, аби завершити перехід до клубу Аль-Іттіфак. Невдовзі після приземлення з’явилися фото й відео, на яких нападник охоче позує з уболівальниками, а згодом – і з футболкою нового клубу.

Перехід до Аль-Іттіфака стане для Балотеллі першим досвідом гри за межами Європи. Раніше він захищав кольори таких відомих клубів, як Інтер, Мілан, Манчестер Сіті, Ліверпуль, Ніцца, Марсель, Брешія, Монца, Аданаспор, Сьон та інших. За збірну Італії Маріо провів 36 матчів і забив 14 голів.

Попри суперечливу репутацію та непросту кар’єрну траєкторію, Балотеллі знову отримує шанс нагадати про себе – цього разу на зовсім новому футбольному ринку.