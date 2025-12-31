35-річний нападник Маріо Балотеллі отримав конкретну трансферну пропозицію з Об’єднаних Арабських Еміратів. За інформацією Sportitalia, інтерес до колишнього гравця збірної Італії проявляє Аль-Іттифак із Дубая, який виступає у другому дивізіоні чемпіонату ОАЕ.

Останній офіційний матч Балотеллі провів ще 21 грудня 2024 року. Тоді форвард вийшов на заміну у складі Дженоа в поєдинку Серії A проти Наполі. Після цього нападник залишався без ігрової практики.

За свою кар’єру Маріо Балотеллі встиг пограти за низку топклубів Європи. Він захищав кольори Мілана, Інтера, Манчестер Сіті та Ліверпуля, а також був одним із ключових форвардів національної збірної Італії в попередні роки.

Можливий перехід до Аль-Іттифака може стати для досвідченого нападника шансом повернутися на поле та перезапустити професійну кар’єру.

Нагадаємо, останнім часом Балотеллі підтримував форму з командою п'ятого дивізіону.