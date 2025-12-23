Сергій Разумовський

Клуб Аль-Іттіфак з Об’єднаних Арабських Еміратів зацікавився італійським нападником Маріо Балотеллі. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра, зазначаючи, що представники команди мають намір переконати форварда прийняти їхню пропозицію.

За даними джерела, Балотеллі пропонують угоду, розраховану до 2028 року. 35-річний футболіст на початку липня 2025-го залишив Дженоа та наразі перебуває у статусі вільного агента, тож може приєднатися до нового клубу без трансферної компенсації.

Минулого сезону Маріо виходив на поле в 6 матчах. Сумарно провів лише 56 хвилин, і за цей час отримав дві жовті картки.

Раніше Балотеллі виступав навіть на рівні п'ятого дивізіону після відходу із Дженоа українця Руслана Маліновського.