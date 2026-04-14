Сергій Разумовський

Президент УПЛ Євген Дикий і технічний директор УАФ Ігор Дедишин підбили підсумки зустрічі клубів Прем’єр-ліги, присвяченої реформі арбітражу. Як повідомляє Tribuna.com, сторони назвали розмову конструктивною та заявили про відсутність стратегічних розбіжностей між клубами й УАФ щодо необхідності змін.

За словами учасників зустрічі, обговорення стало продовженням процесу, який розпочався ще минулого року, коли всі 16 клубів УПЛ підтримали відповідний проект документа і звернулися до УАФ із пропозицією провести окрему зустріч. Тоді зібратися не вдалося, тож нинішній діалог став фактичним поверненням до раніше запланованого порядку денного, а не лише реакцією на недавні публічні заяви клубів, зокрема й радикальні.

На засіданні були присутні 15 клубів УПЛ, а Олександрія не змогла долучитися з поважних причин. Головною темою стала перебудова системи арбітражу в українському футболі. УАФ і клуби погодилися, що чинна система потребує реформ, а основним завданням є створення цілісної моделі, параметри якої має напрацювати спеціальна робоча група.

Від УПЛ до цієї групи увійшли президент ліги та представники Вереса, Динамо, Кривбаса, Оболоні і Полісся. Представників від УАФ ще має визначити виконком асоціації. Очікується, що робоча група розпочне роботу вже у понеділок і протягом двох місяців підготує конкретні пропозиції. Після цього їх винесуть на повторне обговорення клубів та УАФ, а згодом передадуть на фінальне затвердження.

При цьому ані рамкової моделі майбутньої системи, ані чітких принципів її побудови на зустрічі ще не затверджували. Клуби лише обмінялися баченням і зауваженнями щодо поточного стану арбітражу, а всі предметні рішення мають з’явитися вже в процесі роботи новоствореної групи. В УАФ наголосили, що відкриті до змін і нововведень, які допоможуть підвищити рівень суддівства, особливо з огляду на численні нарікання, що накопичувалися роками.

Окремо було підкреслено, що майбутні напрацювання мають отримати підтримку не просто більшості, а всіх клубів УПЛ. Це назвали важливою умовою для подальшого просування реформи.

Також Дедишин пояснив роль Ніколи Ріццолі в нинішній системі: на цей момент він працює як незалежний експерт, уповноважений оцінювати резонансні суддівські епізоди кожного туру. Водночас можливі зміни у форматі зворотного зв’язку від суддівського комітету теж не виключаються, але це питання, як зазначив Дикий, також може стати частиною майбутніх напрацювань робочої групи.

Раніше Шевченко ініціював службове розслідування щодо роботи арбітрів УПЛ.