Сергій Разумовський

Львівський Рух може припинити існування на рівні УПЛ або ПФЛ. Про це повідомив ведучий програми «ТаТоТаке» Михайло Співаковський.

За його словами, ймовірність такого розвитку подій наближається до 95 відсотків. Водночас юнацькі команди та клубна академія, як очікується, продовжать роботу й надалі функціонуватимуть із максимальними завданнями.

Також повідомляється, що частина футболістів основного складу може змінити клуб уже найближчим часом. Зокрема, Віталій Роман, Юрій-Володимир Герета та Денис Підгурський розглядаються як потенційні гравці Карпат або ЛНЗ.

На цей момент Рух посідає 14-те місце в турнірній таблиці УПЛ серед 16 команд, маючи в активі 20 очок.

У сезоні-2022/2023 львів'яни грали у єврокубках. Йдеться про юнацьку лігу УЄФА, де Рух дійшов до 1/8 фіналу і вилетів від Мілана лише через гол на 85-й хвилині. До цього Рух пройшов Інтер, Галатасарай і Заглембє.

