Павло Василенко

Для Барселони з’явилися тривожні новини напередодні ключового матчу сезону. Вже у четвер каталонці зіграють проти мадридського Атлетіко у першому півфінальному поєдинку Кубка Іспанії, і підготовка до гри проходить не за планом Гансі Фліка.

До цього етапу «блауграна» дісталася без особливих труднощів, адже на її шляху були суперники з нижчих дивізіонів. Однак тепер на каталонців чекає серйозне випробування – двоматчеве протистояння з одним із найнебезпечніших клубів Ла Ліги.

За день до гри стало відомо, що двоє важливих виконавців не тренувалися разом із командою. Рафінья та Маркус Решфорд пропустили заняття, причому англійський нападник не працює в загальній групі вже другий день поспіль. Це суттєво підвищує ймовірність того, що обидва футболісти не зможуть допомогти команді в матчі проти Атлетіко.

За такого сценарію тренерський штаб змушений шукати альтернативи. Одним із варіантів є переведення Феррана Торреса на фланг атаки. У такому разі місце центрфорварда майже напевно дістанеться Роберту Левандовському, який знову виграє конкуренцію в Торреса за позицію «дев’ятки».

Таким чином, напередодні важливого кубкового поєдинку Барселона ризикує вийти на поле без двох ключових гравців, що може суттєво вплинути на її шанси у протистоянні з командою Дієго Сімеоне.