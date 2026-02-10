Керівництво каталонської Барселони вирішило не продавати іспанського півзахисника Педрі до мадридського Реалу, повідомляє Fichajes.

За даними джерела, клуб відмовився від кількох пропозицій на суму близько 200 мільйонів євро і не збирається прощатися з 24-річним футболістом за жодні гроші.

У поточному сезоні Педрі провів 25 матчів за клуб у всіх турнірах, забив два голи та віддав вісім результативних передач. За оцінкою порталу Transfermarkt, вартість гравця складає 140 мільйонів євро.

Раніше Барселона відмовилася від 30 мільйонів євро за трансфер свого таланта.