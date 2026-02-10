Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік підбив підсумки матчу 23 туру Ла Ліги проти Мальорки (3:0). Його слова наводить Marca.

Дуже добре, що Берналь забив перший гол за Барселону. Він повернувся після важкої травми, і у нього був чудовий день.

У першому таймі ми грали занадто повільно, не в свій футбол. Друга половина вийшла набагато кращою.

Ми набрали три очки, забили три голи, не пропустили - дуже хороший день. У перерві довелося внести деякі зміни, пов'язані з розташуванням гравців, - сказав Флік.