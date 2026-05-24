Сергій Разумовський

У 38-му турі іспанської Ла Ліги відбулися матчі за участю двох грандів чемпіонату. Барселона, яка ще до фінального ігрового дня гарантувала собі чемпіонський титул, несподівано зазнала виїзної поразки від Валенсії. Натомість Реал Мадрид завершив сезон перемогою, впевнено обігравши Атлетік Більбао на своєму полі.

Поєдинок на Местальї розпочався для Барселони доволі непогано. Каталонці вийшли вперед на 61-й хвилині завдяки голу Роберта Левандовскі. Для польського форварда цей м’яч мав особливе значення, адже матч став для нього останнім у складі Барселони. Ветеран зумів попрощатися з командою забитим голом, однак позитивним підсумок зустрічі для чемпіонів Іспанії усе ж не став.

Після пропущеного м’яча Валенсія зуміла швидко переломити хід гри. Вже на 66-й хвилині Герра Морено відновив рівновагу, а через п’ять хвилин Ріоха вивів господарів уперед. Остаточний результат у компенсований час встановив Родрігес, який забив третій м’яч Валенсії на 97-й хвилині. У підсумку Барселона поступилася з рахунком 1:3, але ця невдача вже не могла вплинути на її чемпіонський статус.

Паралельно Реал Мадрид провів домашній матч проти Атлетік Більбао та здобув результативну перемогу. Мадридці активно розпочали зустріч і відкрили рахунок уже на 12-й хвилині, коли відзначився Гонсало Гарсія. Наприкінці першого тайму Джуд Беллінгем подвоїв перевагу господарів, однак ще до перерви Атлетік Більбао повернув інтригу завдяки голу Гурусети у компенсований час.

На старті другої половини зустрічі Кіліан Мбаппе забив третій м’яч Реала, зробивши перевагу команди більш комфортною. Наприкінці матчу Браїм Діас довів рахунок до 4:1, а Атлетік Більбао відповів голом Ісети вже у компенсований час. Фінальний свисток зафіксував перемогу Реала з рахунком 4:2.

Окремої уваги заслуговує емоційний підтекст цих матчів. Вони стали прощальними для досвідчених футболістів обох команд. У Мадриді Дані Карвахалю організували символічний прощальний коридор, вшанувавши його внесок у виступи за Реал. Водночас Роберт Левандовскі провів свій останній матч за Барселону та зумів відзначитися голом, хоча його команда й поступилася.

Попри поразку у фінальному турі, Барселона завершила сезон на першому місці турнірної таблиці. Каталонський клуб набрав 94 очки та став чемпіоном Іспанії. Реал Мадрид завдяки перемозі над Атлетік Більбао скоротив відставання, але фінішував на вісім балів позаду головного конкурента.

Ла Ліга, 38-й тур

Валенсія – Барселона 3:1

Голи: Герра Морено, 66, Ріоха, 71, Родрігес, 90+7 – Левандовскі, 61

Реал Мадрид – Атлетік Більбао 4:2

Голи: Гонсало Гарсія, 12, Беллінгем, 41, Мбаппе, 51, Браїм Діас, 88 – Гурусета, 45+1, Ісета, 90+1

Відео: MEGOGO