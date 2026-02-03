Павло Василенко

ФК Барселона офіційно підтвердив намір поборотися за право проведення фіналу Ліги чемпіонів 2029 року на стадіоні Spotify Camp Nou. Клуб оприлюднив відповідну заяву невдовзі після того, як ініціативу публічно підтримали уряд Каталонії та мерія Барселони.

У Барселоні зазначили, що стартує підготовка повного пакета документації, який у найближчі місяці буде переданий до УЄФА. У заяві наголошується, що клуб спільно з міською радою Барселони та урядом Каталонії розпочинає початковий етап подання заявки, пропонуючи місто Барселону як господаря фіналу, а Spotify Camp Nou – як арену для вирішального матчу, за умови схвалення УЄФА та за підтримки Королівської федерації футболу Іспанії.

Наразі йдеться про етап попереднього аналізу та оцінки. Необхідна базова документація вже подана, аби УЄФА могла перевірити відповідність заявки встановленим протоколам. Остаточне оформлення повного досьє, яке міститиме всі технічні та організаційні деталі, заплановане на початок червня 2026 року.

Фінал Ліги чемпіонів – не єдина амбітна мета Барселони. Місто також конкурує з Мадридом і Касабланкою за право прийняти фінал чемпіонату світу-2030, який спільно організують Іспанія, Португалія та Марокко.

Попри те, що на Spotify Camp Nou нині триває масштабна реконструкція, очікується, що всі роботи буде завершено вчасно. Після оновлення арена вміщуватиме понад 105 тисяч глядачів і стане однією з найсучасніших у світі, що робить її ідеальним кандидатом для проведення футбольних подій найвищого рівня.