Сергій Разумовський

УЄФА офіційно підтвердив, що матч Ліги чемпіонів між Барселоною та Айнтрахтом пройде на оновленому Камп Ноу. Каталонський клуб отримав відповідний дозвіл після інспекції арени. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Огляд стадіону відбувся під час поєдинку Ла Ліги проти Алавеса, який завершився перемогою Барселони з рахунком 3:1. Делегація УЄФА детально перевірила технічну інфраструктуру та систему безпеки арени: евакуаційні виходи, навігацію для глядачів, роботу служб контролю доступу, а також організацію потоків уболівальників до, під час і після матчу.

Після кількагодинних перевірок і консультацій із представниками клубу інспектори підготували позитивний висновок. Це означає, що Барселона зможе прийняти єврокубковий поєдинок на своєму відреставрованому стадіоні, не вдаючись до альтернативних арен.

Матч шостого туру загального етапу Ліги чемпіонів проти Айнтрахта заплановано на 9 грудня. Для Камп Ноу це буде перша гра турніру після реконструкції, що надає поєдинку додаткового символічного значення як для клубу, так і для його вболівальників.