Президент Барселони Жоан Лапорта висловився щодо підтоплення окремих ділянок стадіону Камп Ноу, яке сталося під час матчу чемпіонату Іспанії проти Реал Ов’єдо, в якому каталонці перемогли з рахунком 3:0.

Найбільше від негоди постраждала зона для представників медіа. Саме вона виявилася найбільш уразливою, оскільки наразі не має повноцінного даху через поточні будівельні роботи.

Ми очікували, що можемо промокнути, якщо піде дощ, адже дах ще не добудований. Я думав, що промокну так само, як і всі інші. Дощ застав нас зненацька, я навіть не планував брати парасольку.

Стадіон перебуває в процесі реконструкції. Ми будемо виправляти все, що цього потребує.

Щодня, коли ми приходимо сюди, бачимо, що з’являється щось нове. Роботи на третьому ярусі просуваються дуже добре, як і внутрішнє оздоблення. Усе йде відповідно до плану, — передає слова Лапорти Mundo Deportivo.