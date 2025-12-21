Барселона на виїзді перемогла Вільярреал
Каталонці здобули три очки
38 хвилин тому
Фото - Getty Images
Відбувся матч 17-го туру Ла Ліги, у якому Вільярреал на своєму стадіоні приймав Барселону. Каталонська команда здобула перемогу з рахунком 2:0.
На 12-й хвилині пенальті реалізував Рафінья, а у другому таймі відзначився Ламін Ямаль.
Господарі поля грали у меншості з 39-ї хвилини через вилучення Ренату Вейги.
Вільярреал займає четверте місце в турнірній таблиці Ла Ліги, маючи у своєму активі 35 очок. Барселона лідирує з 46 балами.
Ла Ліга, 17-й тур
Вільярреал – Барселона – 0:2
Голи: Рафінья, 12 (пенальті), Ямаль, 63.