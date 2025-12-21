Флік отримає від Барселони покращений контракт
Каталонці прагнуть зберегти наставника
41 хвилину тому
Ганс-Дітер Флік / Фото - ФК Барселона
Барселона готує пропозицію головному тренеру Гансу-Дітеру Фліку, повідомляє Sport.es.
Чемпіон Іспанії готовий перепідписати німецького коуча до літа 2028 року, запропонувавши оновлений контракт.
Діюча угода Фліка з Барсою розрахована до 30 червня 2028 року.
Флік очолює каталонський клуб з літа 2024 року. У своєму дебютному сезоні в Іспанії йому підкорилась Ла Ліга, Кубок Іспанії та Суперкубок.
