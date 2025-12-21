Павло Василенко

Барселона змушена буде обійтися без Андреаса Крістенсена приблизно чотири місяці. Данський захисник отримав травму коліна під час тренування.

Іспанський клуб повідомив про це на своєму офіційному сайті. За результатами обстеження у 29-річного футболіста діагностували частковий розрив передньої хрестоподібної зв’язки лівого коліна, який став наслідком невдалого розтягнення під час тренувального заняття.

У Барселоні зазначили, що гравець проходитиме консервативне лікування.

Через ушкодження Крістенсен, найімовірніше, не зможе допомогти національній збірній Данії у березневих матчах плей-оф чемпіонату світу-2026. У цих поєдинках данці мають зіграти проти збірної Північної Македонії.