Каталонська Барселона продовжила контракт із півзахисником Ферміном Лопесом, повідомляє офіційний сайт клубу.
Нова угода розрахована до 30 червня 2031 року, а сума відступних у контракті становить один мільярд євро.
Фермін є вихованцем академії Барселони Ла-Масія. Цього сезону він провів за команду 26 матчів, забив 10 голів і зробив 11 результативних передач.
Раніше головний тренер Барселони Гансі Флік озвучив цілі каталонців на сезон.
