Ганьба чи реальність? Динамо вилетіло від найгіршої команди Ліги Європи
Кияни не пробилися до другого за рангом єврокубка, програвши команді, що провалила турнір
29 хвилин тому
Загальний етап Ліги Європи підійшов до завершення, і за підсумками восьми турів визначилися не лише учасники плей-оф, а й команда, яка замкнула турнірну таблицю. Останнє, 36-те місце посів Маккабі Тель-Авів. Ізраїльський клуб провів вкрай невдалу кампанію: здобув лише один заліковий бал, зігравши внічию один раз, та зазнав семи поразок. Статистика забитих і пропущених м’ячів також показова — різниця голів 2:22, що стало одним із найгірших показників серед усіх учасників основної стадії.
Варто зазначити, що євросезон для Маккабі Тель-Авів розпочинався значно раніше — ще влітку, з кваліфікації Ліги чемпіонів. У другому раунді відбору команда зустрілася з Пафосом, але не змогла пройти далі: після нічиєї 1:1 у першому матчі ізраїльтяни поступилися 0:1 у матчі-відповіді та вилетіли з турніру. Втім, це не означало завершення єврокубків для клубу — він опустився до кваліфікації Ліги Європи й отримав шанс пробитися до основного етапу через відбіркові раунди.
У третьому кваліфікаційному раунді Маккабі Тель-Авів впевнено пройшов Хамрун Спартанс: спочатку переміг 2:1, а потім закріпив успіх ще однією звитягою 3:1. Далі на команду чекав раунд плей-оф, де суперником стало Динамо. У першій зустрічі Маккабі здобув важливу перемогу 3:1, а в матчі-відповіді поступився 0:1, однак за сумою двох поєдинків утримав перевагу та пробився до загального етапу Ліги Європи. Для Динамо ця поразка означала перехід до Ліги конференцій, де кияни продовжили єврокубковий сезон.
Однак і в третьому за рангом турнірі УЄФА Динамо не змогло виконати завдання мінімум і вийти до плей-оф. За підсумками загального етапу Ліги конференцій команда набрала шість очок, але цього виявилося недостатньо, аби потрапити до топ-24 і продовжити виступи навесні. Таким чином, обидва клуби завершили єврокампанію 2025/26 без виходу до плей-оф: Маккабі Тель-Авів — як остання команда загального етапу Ліги Європи, а Динамо — поза прохідною зоною в Лізі конференцій.