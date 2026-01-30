Сергій Разумовський

Загальний етап Ліги Європи підійшов до завершення, і за підсумками восьми турів визначилися не лише учасники плей-оф, а й команда, яка замкнула турнірну таблицю. Останнє, 36-те місце посів Маккабі Тель-Авів. Ізраїльський клуб провів вкрай невдалу кампанію: здобув лише один заліковий бал, зігравши внічию один раз, та зазнав семи поразок. Статистика забитих і пропущених м’ячів також показова — різниця голів 2:22, що стало одним із найгірших показників серед усіх учасників основної стадії.

Варто зазначити, що євросезон для Маккабі Тель-Авів розпочинався значно раніше — ще влітку, з кваліфікації Ліги чемпіонів. У другому раунді відбору команда зустрілася з Пафосом, але не змогла пройти далі: після нічиєї 1:1 у першому матчі ізраїльтяни поступилися 0:1 у матчі-відповіді та вилетіли з турніру. Втім, це не означало завершення єврокубків для клубу — він опустився до кваліфікації Ліги Європи й отримав шанс пробитися до основного етапу через відбіркові раунди.

У третьому кваліфікаційному раунді Маккабі Тель-Авів впевнено пройшов Хамрун Спартанс: спочатку переміг 2:1, а потім закріпив успіх ще однією звитягою 3:1. Далі на команду чекав раунд плей-оф, де суперником стало Динамо. У першій зустрічі Маккабі здобув важливу перемогу 3:1, а в матчі-відповіді поступився 0:1, однак за сумою двох поєдинків утримав перевагу та пробився до загального етапу Ліги Європи. Для Динамо ця поразка означала перехід до Ліги конференцій, де кияни продовжили єврокубковий сезон.

Однак і в третьому за рангом турнірі УЄФА Динамо не змогло виконати завдання мінімум і вийти до плей-оф. За підсумками загального етапу Ліги конференцій команда набрала шість очок, але цього виявилося недостатньо, аби потрапити до топ-24 і продовжити виступи навесні. Таким чином, обидва клуби завершили єврокампанію 2025/26 без виходу до плей-оф: Маккабі Тель-Авів — як остання команда загального етапу Ліги Європи, а Динамо — поза прохідною зоною в Лізі конференцій.