Павло Василенко

Клеман Ленгле не є гравцем Барселоні. Чемпіони Іспанії виступили з офіційною заявою з цього приводу.

Лангле прибув на «Камп Ноу» у липні 2018 року. Каталонці придбали його у Севільї за 35,8 млн. євро.

Центральний захисник не фігурував у планах тренерів, які змінювали один одного в останні роки: його відправляли в оренду в Тоттенгем, Астон Віллу і Атлетіко Мадрид.

Захисник пробився до основного складу Дієго Сімеоне. Цього сезону він зіграв 34 матчі, забив три м'ячі і віддав дві результативні передачі.

Вже відомо, що Лангле не повернеться до Барселони. Обидві сторони дійшли згоди про дострокове розірвання його договору.

«ФК Барселона та гравець першого складу Клеман Ленгле досягли угоди про розірвання контракту між двома сторонами», – повідомила пресслужба каталонців.

Ленгле проведе найближчі кілька років у Мадриді. В Атлетіко підтвердили, що гравець підписав контракт до середини 2028 року.

Очікується, що француз візьме участь у майбутньому клубному чемпіонаті світу. На груповому етапі Атлетіко зіграє з ПСЖ, Сіетл Саундерс та Ботафого.