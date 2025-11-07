Барселона під ударом: інспекція виявила шокуючі порушення на «Камп Ноу»
Джерело розкрило всі деталі
32 хвилини тому
Інспекція праці Барселони виявила 218 порушень трудового законодавства під час реконструкції стадіону Spotify Camp Nou, що триває з червня 2023 року.
За даними El Periódico, інспектори провели 320 перевірок, і 70% з них завершилися санкціями.
Серед найбільш серйозних випадків – робочі зміни понад 10 годин на день і п’яти-шестиденний робочий тиждень для деяких із понад 1500 працівників.
Загальна сума штрафів уже сягнула 1,87 мільйона євро, включно з 1,43 млн за порушення та понад 440 тисяч євро додаткових санкцій.
У проєкті задіяні 77 компаній, які працюють під егідою будівельного гіганта Limak.
Новина збіглася з поверненням Барселони на оновлений стадіон – у день, коли понад 22 тисячі фанів відвідали перше тренування після дворічної перерви.
Віце-президентка клубу Елена Форт заявила, що Барселона не має прямої юридичної відповідальності за дотримання трудових умов, але запевнила, що клуб стежить за ситуацією.
Водночас профспілка CCOO вже подала нову скаргу – цього разу щодо нелегальної праці на об’єкті.
Поділитись