Павло Василенко

Інспекція праці Барселони виявила 218 порушень трудового законодавства під час реконструкції стадіону Spotify Camp Nou, що триває з червня 2023 року.

За даними El Periódico, інспектори провели 320 перевірок, і 70% з них завершилися санкціями.

Серед найбільш серйозних випадків – робочі зміни понад 10 годин на день і п’яти-шестиденний робочий тиждень для деяких із понад 1500 працівників.

Загальна сума штрафів уже сягнула 1,87 мільйона євро, включно з 1,43 млн за порушення та понад 440 тисяч євро додаткових санкцій.

У проєкті задіяні 77 компаній, які працюють під егідою будівельного гіганта Limak.

Новина збіглася з поверненням Барселони на оновлений стадіон – у день, коли понад 22 тисячі фанів відвідали перше тренування після дворічної перерви.

Віце-президентка клубу Елена Форт заявила, що Барселона не має прямої юридичної відповідальності за дотримання трудових умов, але запевнила, що клуб стежить за ситуацією.

Водночас профспілка CCOO вже подала нову скаргу – цього разу щодо нелегальної праці на об’єкті.