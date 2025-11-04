Павло Василенко

На стадіоні Spotify Camp Nou спалахнули протести: десятки робітників вийшли на демонстрацію проти звільнень і можливого депортування себе та майже 50 колег, які працюють на реконструкції арени Барселони.

Як повідомляє Mundo Deportivo, більшість із них мають неврегульований адміністративний статус, що став причиною конфлікту.

Акцію організувала профспілка з питань праці (CCOO), яка звинуватила компанію, відповідальну за будівельний проєкт, у спробі вислати працівників без будь-яких гарантій безпеки.

«Деякі з них працюють по 12 годин на день, сім днів на тиждень уже понад рік», – розповів Карлос дель Барріо, голова профспілки.

За його словами, робітників звільняють, аби «повернути до їхніх країн походження», не забезпечивши жодного захисту.

Профспілка попереджає, що після вигнання працівники втратять будь-яку можливість захищати свої права, і закликає іспанську владу втрутитися для термінового врегулювання ситуації.

Щодо реакції клубу, дель Барріо заявив, що «Барселона залишається глухою» до проблеми, попри звернення до Інспекції праці: