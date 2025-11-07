Павло Василенко

Барселона нарешті повернулася на свій рідний стадіон – Spotify Camp Nou. Після 894 днів реконструкції команда Гансі Фліка вперше провела відкрите тренування перед фанатами, які заповнили трибуни – 21 795 уболівальників придбали квитки, щоб побачити історичну подію.

За планом, офіційні матчі на арені чемпіони Іспанії зможуть проводити вже наприкінці листопада – 22 числа проти Атлетіка Більбао або 29 листопада проти Алавеса, що символічно збігається зі 126-ю річницею клубу.

Поки що тривають фінальні роботи, тому Барселона зіграє перед обмеженою кількістю глядачів – приблизно 45 000, хоча повна місткість оновленого стадіону перевищує 100 000 місць.

Останній офіційний матч на «Камп Ноу» відбувся у травні 2023 року, коли каталонці перемогли Мальорку (3:0). Відтоді команда грала на Олімпійському стадіоні Монжуїк.

Відкрите тренування стало не лише святом для фанатів, а й технічним тестом для арени – перевіркою доступу, систем безпеки та функціонування інфраструктури перед великим поверненням клубу додому.