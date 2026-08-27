Барселона підписала голкіпера збірної Хорватії
Каталонський клуб розкрив деталі трансферу
Фото - ФК Барселона
Барселона офіційно оголосила про підписання воротаря стамбульського Фенербахче Домініка Ліваковича.
Зазначається, що контракт між клубом та 31-річним голкіпером збірної Хорватії буде діяти до 30 червня 2030 року.
Сума трансферу офіційно не розголошується, але, за інформацією ЗМІ, катлонці заплатили за гравця два мільйони євро, а ще два мільйони передбачені в угоді як можливі бонуси.
Лівакович у другій половині сезону 2025/26 на правах оренди провів 17 поєдинків на клубному рівні у складі загребського Динамо, пропустивши 16 м'ячів.
Портал Transfermarkt оцінює вартість бронзового призера чемпіонату світу 2022 у чотири мільйони євро.
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