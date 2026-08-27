Павло Василенко

Барселона офіційно оголосила про підписання воротаря стамбульського Фенербахче Домініка Ліваковича.

Зазначається, що контракт між клубом та 31-річним голкіпером збірної Хорватії буде діяти до 30 червня 2030 року.

Сума трансферу офіційно не розголошується, але, за інформацією ЗМІ, катлонці заплатили за гравця два мільйони євро, а ще два мільйони передбачені в угоді як можливі бонуси.

Лівакович у другій половині сезону 2025/26 на правах оренди провів 17 поєдинків на клубному рівні у складі загребського Динамо, пропустивши 16 м'ячів.

Портал Transfermarkt оцінює вартість бронзового призера чемпіонату світу 2022 у чотири мільйони євро.