Барселона перемогла Аль-Ахлі та здобула Кубок Гампера-2026
У складі переможців забили — Абделькарім і Рафінья
Фото: Барселона
Барселона переграла єгипетський Аль-Ахлі в рамках традиційного домашнього товариського турніру Кубок Гампера-2026.
Рахунок у матчі на 30-й хвилині відкрив нападник каталонців Хамза Абделькарім. Наприкінці першого тайму Рафінья з пенальті подвоїв перевагу господарів.
На початку другої половини зустрічі, на 51-й хвилині, півзахисник єгипетського клубу Зізо відграв один м'яч, встановивши остаточний результат гри.
Кубок Гампера-2026
Барселона – Аль-Ахлі – 2:1
Голи: Абделькарім, 30, Рафінья, 45, (пен). – Зізо, 51
На 90+1-й хвилині Гордон не реалізував пенальті
Барселона влаштувала перестрілку у Швейцарії, забивши п'ять голів Базелю.