Президент мадридського Атлетіко Енріке Сересо прокоментував чутки про можливий перехід нападника Хуліана Альвареса до Барселони.

Функціонер заявив, що клуб розраховує на аргентинця та вже повідомив каталонців про відмову від трансферу. Слова наводить Mundo Deportivo.

Ми вже повідомили Барселоні, що він не продається. Що він наш гравець і важлива частина нашої команди. І оскільки він важливий гравець, ми хочемо, щоб він залишився з нами. Я думаю, він проведе чудовий сезон.

Я не знаю, чи вибачиться він, але Хуліан – чудова людина. Я абсолютно впевнений, що він поверне прихильність вболівальників за два матчі.

Хуліан — гравець Атлетіко, у нього контракт з Атлетіко, він тренується з Атлетіко і готується провести чудовий сезон.