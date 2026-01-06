Павло Василенко

Барселона вписала своє ім’я в історію клубу, досягнувши оборонного показника, якого не вдавалося повторити понад десять років. Каталонці зуміли провести цілий календарний місяць без жодного пропущеного м’яча – востаннє подібне траплялося ще в сезоні 2014/15.

Головним героєм цього досягнення став голкіпер Жоан Гарсія. Саме його впевнена гра та серія вирішальних сейвів дозволили команді чотири матчі поспіль залишати свої ворота «сухими» і завершити місяць із ідеальним оборонним балансом. Для Барселони, яка в останні роки часто зазнавала критики за нестабільність у захисті, такий результат виглядає справжнім проривом.

Востаннє каталонці демонстрували подібну надійність восени 2014 року під керівництвом Луїса Енріке, коли місце в воротах займав Клаудіо Браво. Тоді серія без пропущених голів стала фундаментом для одного з найуспішніших періодів в історії клубу. Символічно, що знадобилося більше десятиліття, аби Барселона знову повторила цей подвиг – у проміжку між груднем 2025-го та січнем 2026 року.

Особливого відтінку цьому досягненню додає і той факт, що місяць без пропущених м’ячів завершився матчем проти Еспаньйола – колишнього клубу Жоана Гарсії. Влітку воротар перейшов до Барселони за 25 мільйонів євро і вже зараз повністю виправдовує статус одного з найважливіших трансферів.

Попереду в каталонців нове серйозне випробування – півфінал Суперкубка Іспанії проти Атлетіка з Більбао, який відбудеться 7 січня в Саудівській Аравії. Саме там команда спробує продовжити свою вражаючу оборонну серію.