Головний тренер Барселони Хансі Флік прокоментував враження від важкої перемоги своєї команди над Еспаньйолом з рахунком 2:0 у рамках 18-го туру Ла Ліги.

«Маємо змінити деякі речі, але я дуже радий трьом очкам.Треба враховувати, що «Еспаньйол» провів дуже хороший матч. Думаю, ми не заслуговували на цей результат, але зрештою якість, яку ми показали на полі після замін, принесла нам перемогу.

Перше, що я маю зробити, – це подякувати Жоану Гарсії. Він один із найкращих воротарів світу. І також гравцям, які вийшли з лави запасних. Але ми здобули три очки – і це повідомлення, яке ми надсилаємо Лізі.

Після різдвяної перерви нелегко грати цей матч і так швидко переходити до Суперкубка. Але я думаю, що ця перемога додасть нам впевненості, і сподіваюся, що все піде добре. Ви знаєте, я завжди говорю про те, що бачу на тренуваннях, і я задоволений тим, що бачу. Ми страждали, але здобули три очки».