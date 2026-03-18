Олександр Сукманський

Барселона прийме Ньюкасл у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Перший поєдинок завершився внічию, тож доля путівки до чвертьфіналу вирішуватиметься на «Камп Ноу».

Барселона зберегла лідерство в Ла Лізі після розгромної перемоги 5:2 над Севільєю у неділю. Це ідеальна підготовка до другого матчу 1/8 фіналу ЛЧ, де каталонці беруть участь уже 30-й раз (рекорд турніру). Команда Хансі Фліка прагне пройти далі в 11-му поспіль плей-оф раунді ЛЧ, коли перший матч закінчився внічию на виїзді. «Барса» забиває в кожному з останніх 16 домашніх матчів Ліги чемпіонів (в середньому 3,1 гола за гру).

Ньюкасл не здається без бою: у вихідні команда здобула виїзну перемогу над Челсі, а в Лізі чемпіонів йде на серії з шести безпрограшних матчів (3 перемоги, 3 нічиї). Перемога в Барселоні стане для «сорок» першою поспіль виїзною в історії ЛЧ. Раніше вони вже відігралися проти чинного чемпіона ПСЖ та Баєра Леверкузен, тож шанси на сенсацію залишаються.

Історія протистоянь

Після нічиєї в першому матчі Барселона домінує в очних зустрічах (4 перемоги, 1 нічия, 1 поразка). Ньюкасл виграв трохи більше половини матчів проти іспанських команд (6 перемог, 1 нічия, 5 поразок). «Барса» пройшла далі в останніх п’яти плей-оф раундах проти англійських клубів.

Гаряча статистика

Барселона виграла 15 з останніх 16 матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

«Барса» забиває в 28 з останніх 29 матчів ЛЧ, але не має «сухих» ігор в останніх 12.

Ньюкасл забив 6 «сухих» голів між 30-ю хвилиною та перервою в ЛЧ цього сезону.

Ньюкасл програв лише один другий матч у останніх 10 двоматчевих єврокубкових протистояннях (7 перемог, 2 нічиї).

Ключові гравці

Ламін Ямаль після пенальті в першому матчі забив 4 голи в останніх 6 іграх ЛЧ і був фоломлений щонайменше двічі в 8 з останніх 9 матчів.

Ньюкасл може стати першим клубом в історії ЛЧ, де два англійці матимуть 10+ гольових дій за сезон: Харві Барнс (6 голів + 3 асисти) та Ентоні Гордон (10 голів + 2 асисти).

Кадрова ситуація

У Барселони через травму пропустить матч Алехандро Бальде. У Ньюкасла найбільша втрата – Бруно Гімарайнш.

